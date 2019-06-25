محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نشرت الفنانة هبة مجدي مجموعة من الصور، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، أثناء تكريمها من وزارة التضامن الاجتماعي عن مسلسل "ولد الغلابة"، الذي عرض رمضان الماضي.
وعلقت هبة على الصور:" من تكريم وزارة التضامن الاجتماعي عن مسلسل "ولد الغلابة".
مسلسل ولد الغلابة تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد سامي، وبطولة أحمد السقا، مي عمر وإنجي المقدم وكريم عفيفي وإدوارد، والفنان محمد ممدوح.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور| تكريم هبة مجدي من وزارة التضامن الاجتماعي عن "ولد الغلابة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.