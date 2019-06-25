بالصور| تكريم هبة مجدي من وزارة التضامن الاجتماعي عن "ولد الغلابة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة هبة مجدي مجموعة من الصور، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، أثناء تكريمها من وزارة التضامن الاجتماعي عن مسلسل "ولد الغلابة"، الذي عرض رمضان الماضي.

وعلقت هبة على الصور:" من تكريم وزارة التضامن الاجتماعي عن مسلسل "ولد الغلابة".

مسلسل ولد الغلابة تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد سامي، وبطولة أحمد السقا، مي عمر وإنجي المقدم وكريم عفيفي وإدوارد، والفنان محمد ممدوح.