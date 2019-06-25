نصائح أحمد صلاح حسني للجمهور والمنتخب المصري قبل مبارة الكونغو

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
طالب الفنان أحمد صلاح حسني جمهوره بدعم المنتخب في المباراة المقبلة، أمام الكونغو في ثاني مباريات بطولة أمم أفريقيا 2019.
وكتب حسني تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر":" اعتقد المنتخب أمام مباراة صعبة غدًا تحتاج وعي ودعم كبير من الجماهير، وقتال من أول دقيقه من قبل اللاعبين ووضع الكرة الجماعية في المقام الأول لأن الفرص الحاسمة والسهلة في تلك المباريات بتكون معدودة".
وانطلقت الجمعة الماضية بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 والتي تُقام بمصر بمشاركة 24 منتخبًا، ويقع المنتخب المصري ضمن المجموعة الأولى، التي تضم زيمبابوي أوغندا والكونغو الديمقراطية
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