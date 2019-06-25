محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي: نشرت الفنانة مي سليم عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" مجموعة صور جديدة لها على طريقة السيلفي. وظهرت مي سليم في سيارتها، ونالت الصور إعجاب متابعيها. وشاركت مي سليم مؤخرًا في فيلم "محمد حسين" من بطولة محمد سعد، سمير صبري، بيومي فؤاد، محمد ثروت، حمدي الوزير، ومن إخراج محمد علي.

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كانت هذه تفاصيل خبر مي سليم في جلسة سيلفي من سيارتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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