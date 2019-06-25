آسر ياسين يتعاون مع صلاح الجهيني في "الشايب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

كشف المؤلف صلاح الجهيني عن استعداده لبدء التحضير لفيلم جديد بطولة الفنان آسر ياسين يحمل اسم "الشايب"، وذلك عبر صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك".

ونشر صلاح الجهيني صورة ظهر فيها بجانب حسين المنباوي وآسر ياسين وعدد من صناع الفيلم، وعلق قائلًا: "فيلم الشايب آسر ياسين، حسين المنباوي، عمر العريان، محمد نصار، صلاح الجهيني.. قريبًا".

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وأضاف:" فيلم الشايب يا جماعة قصتي وتأليفي بالاشتراك مع السيناريست الجامد كريم أسامة اللي هتسمعوا عنه كلام كتير الفترة الجاية".

يذكر أن آسر ياسين، يواصل حاليًا تصوير مشاهد فيلمه الجديد "صاحب المقام"، الذي يشارك في بطولته بجانب يسرا، وأمينه خليل وبيومي فؤاد وتأليف الكاتب إبراهيم عيسى، وإنتاج أحمد السبكي، وإخراج ماندو العدل