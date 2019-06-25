أحمد عز ينشر صورة من كواليس "ولاد رزق2"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشر الفنان أحمد عز صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، من كواليس فيلمه الجديد "ولاد رزق2"، المقرر عرضه في موسم عيد الأضحى المقبل. وظهر في الصورة بجانب عز الفنان عمرو يوسف والفنان أحمد داوود و الفيشاوي و كريم قاسم ومخرج العمل طارق العريان، وعلق عز على الصورة:" عودة أسود الأرض". فيلم "ولاد رزق 2" يشارك في بطولته أحمد عز، وعمرو يوسف، وأحمد الفيشاوي، وأحمد داوود، وكريم قاسم، ونسرين أمين، وعدد كبير من ضيوف الشرف من بينهم غادة عادل وخالد الصاوي وإياد نصار وباسم سمرة ومن تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان

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