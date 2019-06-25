مهرجان الإسكندرية السينمائي ينعي المخرج محمد النجار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد مجدي:

حرص مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط على نعي المخرج السينمائي الكبير محمد النجار الذي رحل عن عمر يناهز 65 عاما بعد صراع مع المرض

ونشر الناقد الأمير أباظة رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي نعيًا للمخرج الراحل، وشارك متابعيه معلومات عن مسيرة النجار قائلًا: "بدأ الراحل محمد النجار إخراج أول أعماله السينمائية فيلم "زمن حاتم زهران" بطولة الفنان الكبير نور الشريف، وحقق هذا الفيلم نجاحا جماهيريا كبيرا".

واستكمل:" استطاع من خلاله محمد النجار أن يضع قدمه في الوسط السينمائي كمخرج محترف قادم بقوة ليصبح بعدها من أكبر المخرجين السينمائيين من خلال إخراجه للعديد من الأفلام الناجحة ومنها الصرخة ـ الذل ـ الهجامة ـ صعيدي رايح جاي ـ رحلة حب ـ قلب جريء ـ ميدو مشاكل ـ عوكل -على سبايسي ـ صباحو كدب.

واستكمل: "ولد الراحل في 10 يوليو 1954، وتخرج في المعهد العالي للسينما قسم إخراج عام 1978 وحصل على درجة الماجستير في الإخراج عام 1979 وقام بالتدريس بالعديد من المعاهد الفنية المصري

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وأضاف:" بدأ مشواره الفني بالعمل كمساعد إخراج ومخرج منفذ في حوالي 52 فيلم مع العديد من المخرجين السينمائيين الكبار منهم: المخرج محمد راضي في أفلام العمر لحظه ـ الجحيم ـ أمهات في المنفى كذلك عمل مع المخرج عاطف الطيب في أفلام سواق الاتوبيس ـ الحب فوق هضبة الهرم ـ الزمار ـ ملف في الآداب كما عمل مع المخرج هشام أبو النصر في فيلم قهوة المواردى ومع المخرج فاضل صالح في فيلم البرنس وعمل مع بشير الديك في فيلم الطوفان وفي عام 1988.

كما أخرج مجموعة من المسلسلات التليفزيونية الناجحة مع كبار النجوم أمثال يحيى الفخراني، محمود مرسى، يسرا، مصطفى قمر، أحمد عـز وكانت أهم الأعمال مسلسل الظلال والفدان الأخير وحكايات مجنونه وأزمة الدرملي، وشباب رايق جدا، ولما الثعلب فات، وعلي يا ويكا، ولقاء على الهواء.

واختتم: "وحصل المخرج الراحل محمد النجار على جوائز من العديد من الجمعيات السينمائية المصرية والعربية وكذلك من مهرجان القاهرة الدولي ومهرجان التليفزيون".