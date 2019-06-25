محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي: كرمت إحدى المدارس الخاصة نجوم دراما رمضان المنقضي، مع الاحتفال بتخرج دفعتها لعام 2019. وشهد الحفل تكريم الفنان أحمد السقا عن دوره في مسلسل "ولد الغلابة"، والفنانة إنجي المُقدم والفنان كريم عفيفي والفنان عمر السعيد والممثلة الشابة ريم سامي بحضور والدتها الدكتورة صبورة السيد، والفنان أحمد فهيم والفنان والمنتج عماد زيادة، والفنان مصطفى خاطر عن دوره في مسلسل "طلقه حظ ". إلى جانب تكريم الفنانة دينا فؤاد والفنانة رحاب الجمل والمذيعة بوسي شلبي والتي قامت بتقديم الحفل، والإعلامية سهير شلبي والإعلامي طارق علام والإعلامي عمر زهران.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور| تكريم أحمد السقا ونجوم الفن عن دراما رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.