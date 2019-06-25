حلمي عبدالباقي يترشح لعضوية نقابة المهن الموسيقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قرر المطرب حلمي عبدالباقي، الترشح لعضوية نقابة المهن الموسيقية، المقرر إجرائها يوم 30 يوليو القادم.

وأعلنت نقابة المهن الموسيقية، فتح باب الترشح لدورة مجلس إدارة النقابة الجديدة، لمدة 4 سنوات جديدة على مناصب النقيب وسكرتارية المجلس والأعضاء.

وسيتم استلام الترشيحات من أعضاء النقابة على المناصب، ابتداء من يوم 7 يوليو، وحتى 10 يوليو المقبل، حتى فتح باب التنازلات والتراجع من السبت 13 يوليو، وحتى الإثنين 15 يوليو.

بينما يبدأ باب الطعون من الثلاثاء 16 يوليو، حتى الخميس 18 يوليو، وستم إعلان الأسماء النهائية، يوم السبت 20 يوليو.