"القومى للسينما" ينعى المخرج السينمائي محمد النجار

نعى الدكتور خالد عبد الجليل، مستشار وزير الثقافة للسينما بمزيد من الحزن والأسى المخرج السينمائى الكبير محمد النجار، والذي وافته المنية ظهر اليوم عن عمر يناهز الـ٦٥ عاما بعد صراع مع المرض، والذي يعتبر واحدا من أهم المخرجين السينمائيين في مصر والوطن العربي بأكمله.

ومن جانبه تقدم عبد الجليل بخالص التعازى لأسرة الراحل متمنيآ من الله أن يلهمهم الصبر والسلوان وأن يتغمد الفقيد برحمته الواسعة.

يذكر أن آخر أعمال المخرج محمد النجار مسلسل "الدخول فى الممنوع"، من بطولة بشرى وأحمد فلوكس وإيمان العاصى وعزت أبو عوف والمطربة أمينة ومحمد

سليمان وآخرون، من تأليف محمد الباسوسى.

وللمخرج محمد النجار العديد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية المتميزة منها أفلام "ميدو مشاكل"، بطولة أحمد حلمى وشيرين عبد الوهاب، و"عوكل"، من بطولة محمد سعد، "صعيدى رايح جاى"، للفنان هانى رمزى، و"صباحو كدب" من بطولة أحمد آدم، و"قلب جرى" وبحبك وأنا كمان"، من بطولة مصطفى قمر، و"رحلة حب"، من بطولة محمد فؤاد وأحمد حلمى.