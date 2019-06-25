هنا الزاهد تتألق بجلسة تصوير أبيض وأسود

نشرت النجمة الشابة هنا الزاهد، عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة جديدة لها.
استعادت هنا، من خلال جلسة التصوير أيام الزمن الجميل بالأبيضوالأسود، ولاقت الجلسة إعجاب المئات من متابعيها.
يذكر أن آخر أعمال هنا الزاهد مسلسل "الواد سيد الشحات" تأليف
بطولة أحمد فهمى وهنا الزاهد ومحمد محمود، إضافة إلى ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف على خلال الحلقات.
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