الخميس.. إسعاد يونس في ضيافة ON Set

تحل الفنانة إسعاد يونس ضيفةً على برنامج ""ON Set الذي تقدمه الإعلامية شيرين حمدي على قناة ON E، يوم الخميس المقبل.
يأتي ذلك عقب تكريمها في الإسكندرية، ضمن حفل تخرج الأكاديمية البحريةبحضور رئيس الأكاديمية اللواء إسماعيل عبدالغفار وعدد من الوزراء.
يُذكر أن برنامج ON Set تقدمه الإعلامية شيرين حمدي على قناة ON E، يومي الخميس
ودخلت الإعلامية إسعاد يونس قائمة الأعلى مشاهدة على موقع "يوتيوب مصر" من جديد، بعد عرض حلقتها الجديدة مع كل من الفنانين شيكو وهشام ماجد، من الموسم الجديد من برنامجها "صاحبة السعادة" على مجموعة قنوات dmc.
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