نقل جنازة المخرج محمد النجار من مسجد المشير طنطاوي إلى السلام

قررت عائلة المخرج محمد النجار نقل جنازته والتى كان مقررا أن تقام مساء اليوم الثلاثاء بعد صلاة المغرب في مسجد المشير بالتجمع الخامس، إلى مسجد السلام بمدينة نصر.
محمد النجار كان قد توفى بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 65 عاما.
ونعى مجلس إدارة نقابة المهن السينمائية المخرج الراحل ووصفته بأحد أقطاب نقابة المهن السينمائية، وقالت في بيان لها: "بقلوب باكية وعيون دامعة نشاطركم الأحزان في مصابنا الجلل المخرج الكبير محمد النجار.
وأضاف البيان : نسأل الله العلي القدير أن
كما نعى مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد الأمير أباظة المخرج السينمائي الكبير محمد النجار سكرتير عام نقابة المهن السينمائية عن عمر يناهز خمسة وستين عاما بعد صراع مع المرض، حيث يعتبر واحدا من أهم المخرجين السينمائيين في مصر والوطن العربي.
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