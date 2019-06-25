نشر المطرب محمد عساف عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" صور اثناء حفلته فى مهرجان موازين بالمغرب.
و علق قائلاً: "كنحماق عليكم بزّاف أحبابي في المغرب , سعيدجدا برؤيتكم ليلة أمس الرائعة في حفل مهرجان موازين , فحضوركم وتفاعلكم زاده جمالاً و رونقًا..شكرا لمن ساهم في التنظيم
يذكر أن الفنان محمد عساف طرح مؤخراً أغنية بعنوان "بصراحة" وهي من كلمات رامي العبودي، و ألحان علي صابر، و توزيع عثمان عبود.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد نجاح حفلته بمهرجان موازين.. محمد عساف يوجه رسالة لجمهوره لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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