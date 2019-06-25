بعد نجاح حفلته بمهرجان موازين.. محمد عساف يوجه رسالة لجمهوره

نشر المطرب محمد عساف عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" صور اثناء حفلته فى مهرجان موازين بالمغرب.

و علق قائلاً: "كنحماق عليكم بزّاف أحبابي في المغرب , سعيد

جدا برؤيتكم ليلة أمس الرائعة في حفل مهرجان موازين , فحضوركم وتفاعلكم زاده جمالاً و رونقًا..شكرا لمن ساهم في التنظيمو للصحافة من كافة البلدان و الشكر الخاص للجمهور الغالي و للمغرب الحبيب على حفاوة الإستقبال".

يذكر أن الفنان محمد عساف طرح مؤخراً أغنية بعنوان "بصراحة" وهي من كلمات رامي العبودي، و ألحان علي صابر، و توزيع عثمان عبود.

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