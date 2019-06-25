بالصور .. تكريم مصطفى خاطر فى طيبة الدولية

نشر الفنان مصطفى خاطر عبر صفحته الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام" صور أثناء تكريمه في مدارس طيبة الدولية.
علق قائلاً: شكرا دكتورة صبورة مدارس طيبه الدولية علي التكريم وانا كنت مبسوطجدا الحقيقه ومبروك لكل زمايلي المكرمين
طلقة حظ عبدالصبور.
يذكر أن آخر ما قدمه النجم هو مسلسل "طلقة حظ" الذى تم طرحه فى الموسم الرمضانى السابق و
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