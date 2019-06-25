مدارس دولية تكرم دينا فؤاد

نشرت الفنانة دينا فؤاد عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورا لها أثناء تكريم مدارس طيبة الدولية، وعلقت قائلة: "تكريمى من حفل تخرج مدارس طيبة الدولية".
يذكر أن النجمة قد شاركت فى مسلسل قيد عائلى الذى تدور أحداثه حول المسلسل حول صراع المال، وتعرض عائلتين لمعارك عنيفة واختلافهما بسبب الميراث، وكيف
وكان العمل من إخراج تامر حمزة وتأليف محمد رجاء وميشيل نبيل و شارك فيه العديد من النجوم ميرفت أمين، عزت العلايلي، صلاح عبد الله، بوسى.
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