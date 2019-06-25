رحيل المخرج محمد النجار مبدع الصرخة وزمن حاتم زهران





غيب الموت المخرج الكبير محمد النجار، أحد رواد الإخراج السينمائي والدرامي بعد صراع طويل مع المرض أقعده عن الإبداع أكثر من خمس سنوات عن عمر يناهز 69 عاماً بعد آخر أعماله مسلسل "ضرب نار" مع الممثل محمد وستشيع الجثمان اليوم ويقام العزاء في وقت لاحق .

وحقق الراحل نجاحات كبيرة في السينما وارتبط اسمه بالنجم الراحل الكبير نور الشريف و

Advertisements

قدما معا فيلمين من أنجح واهم افلام السينما المصرية وهما: الصرخة وزمن حاتم زهران وارتبطا بصداقة قوية وممتدة.

ونجح "النجار" في فرض أسلوبه السينمائي في الاخراج حتي أصبح أكبر مبدعيه وقدم مجموعة أفلام منها: الهجامة وصعيدي رايح جاي ورحلة حب وعوكل، وكذلك في الدراما بعد أن نجح في

تقديم عدد من المسلسلات منها: علي ويكا مع مصطفي قمر ، وضرب نار وقبلها مع يسرا في مسلسل لقاء علي الهوا .

وكانت "الوفد" أجرت آخر حوار مع "النجار" كشف خلاله عن فضل نور الشريف عليه عندما قدمه كمخرج اول مرة في فيلم زمن حاتم زهران واشتكي من تجاهل الدولة ونقابة السينمائيين التي كان وكيلاً لها لفترة طويلة، وكذلك نسيان كثير من زملائه وتلاميذه له في محنته، وأكد أيضاً أنه راضٍ بقضاء الله وأن محنة مرضه قوته.

