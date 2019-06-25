الجامعة البريطانية تُكرم ماجد المصرى

نشر الفنان ماجد المصرى عبر صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور و الفيديوهات "انستجرام" صورة له أثناء تكريمه فى الجامعة البريطانية وعلق عليها قائلاً شكراً على تكريمي من الجامعة البريطانية. فى الجامعة البريطانية وعلق عليها قائلاً شكراً على تكريمي من الجامعة البريطانية. يذكر أن النجم شارك فى مسلسل "زلزال" بشخصية خليل سليمان السواح كتخة الذى نال إعجاب الجمهور وكان من تأليف عبدالرحيم كمال و إخراج إبراهيم فخر.

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