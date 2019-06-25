ألبوما مادونا وسبيرنجستين الأكثر مبيعاً في أمريكا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - احتلّت النجمة العالمية مادونا صدارة قائمة الألبومات الأكثر مبيعاً في أمريكا، بينما جاء المغني بروس سبيرنجستين ثانياً في الترتيب.

وتبوّأ ألبوم مادونا "مدام إكس"، المركز الأول على قائمة "بيلبورد 200" الموسيقية، فيما حلّ ألبوم سبرينجستين "ويسترن ستارز" في المرتبة الثانية.

وهي أول مرة منذ عام 1985، التي يتصدّر فيها الفنانان هذه القائمة سوياً، ففي ذلك العام احتل ألبوم سبرينجستين "بورن إن ذي يو إس إيه" المرتبة الأولى، وورَد ألبوم مادونا "لايك إيه فيرجن" في المركز الثاني.

ويعود الفضل في نسبة المبيعات المرتفعة لألبوم "مدام إكس" إلى استراتيجية العروض المُعزَّزة، التي يلجأ إليها فنانون أبرزهم كايتي بيري، وتايلور سويفت، لزيادة مبيعات ألبوماتهم.

ورغم ذلك، تفوَّق "ويسترن ستارز" على "مدام إكس" في أستراليا وبريطانيا.