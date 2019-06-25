خاص- صادق الصبّاح لـ”الخليج 365”: أحترم نجوم لبنان… ولكن

من الواضح أن صفحة الخلاف حول نجومية الفنانين اللبنانيين والسوريين لم تُطوَ بعد، وفكرة من الذي نجح على حساب الآخر لا تزال تتداول بين روّاد مواقع التواصل الاجتماعي وحتى بين النجوم انفسهم، الى أن طال هذا الأمر شركات الانتاج، وخصوصًا اللبنانية منها، التي تتعاقد مع النجوم العرب، فأصبحت هذه الشركات تتعرّض لاتهامات وانتقادات باعتبار انها تفضّل التعاون مع النجوم العرب بدل اللبنانيين في أعمالها ومسلسلاتها.

Advertisements

وفي هذا السياق، لفتتنا تغريدة نشرها صاحب شركة “الصبّاح”، صادق الصباح، على حسابه عبر موقع تويتر، قال فيها: ” طوال مسيرتي إخترت إعتماد الحقيقة الكبرى بدل الصغرى. والحقيقة كحد السيف إلا أنها عندما تأتي بأمنية إيجابية فهي دعوة محفزة وليست إنتقاصاً من قدرات نجومنا اللبنانيين الشباب. الفن لعبة نجاح أساسها التطوير الذاتي وهي سياسة نعتمدها كشركة وندعو الكل لإعتمادها فمن سوّاك بنفسه ما ظلمك”.

موقع “الخليج 365” تواصل مع الصباح لاستيضاح المقصود من تغريدته هذه، فأشار الى ان قصده واضح، مؤكدًا في المقابل انه يحترم نجوم بلده لبنان ولكن هناك مقولة يجب التعامل على اساسها وهي ان “الفن لا جنسية له، الفن رقي واحترافية وحسن ادارة لأعمال نتطلع لنجاحاتها”، بحسب تعبيره.

نذكر ان صادق الصبّاح كان قد تحدث في السابق في مقابلة خاصة مع “الخليج 365” حول إختيار الشركة لممثلين عرب وليس لممثلين لبنانيين؟ فأكّد أن الشركة هويتها عربيّة وغير معنيّة بجنسيات الممثلين وهي اب الشركة تحرص على أن تجمع تحت كوادرها فنانين عرب من كافة المستويات من نجوم إلى فنيّين إلى مخرجين ومن واجب الشركة أن تختار الافضل ولا ننظر الى الجنسيات.لمتابعة اللقاء خاص- هذا ما قاله المنتج صادق الصبّاح عن يوسف الخال