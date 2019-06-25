آسر ياسين يبدأ التحضير لـ الشايب برفقة الجهيني

القاهرة - لايف ستايل
بدأ الفنان آسر ياسين التحضير لفيلمه الجديد "الشايب"، من تأليف صلاح الجهينى، حيث ستشهد الأيام المقبلة ترشيحات للفنانين المشاركين في الفيلم، استعدادا للتصوير.
ونشر الجهينى صورة له برفقة آسر ياسين، وعدد من فريق الإنتاج، والمخرج حسين المنباوى، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وعلق قائلا: "فيلم الشايب.. قريبًا".
من ناحية أخرى، بدأ آسر ياسين من فترة تصوير فيلم جديد مع الفنانة يسرا بعنوان "صاحب المقام"، بمشاركة أمينة خليل وبيومي فؤاد وتأليف الكاتب إبراهيم عيسى وإخراج ماندو العدل.
وكان آخر ظهور للفنان آسر ياسين في برنامج "رامز فى الشلال"، بالإضافة إلى خضوعه لجلسة تصوير مع "أبلة فاهيتا".
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