أشرف عبد الباقي ينشر صورة له مع أمير كرارة

نشر الفنان أشرف عبد الباقي عبر حسابه بموقع الصور والفيديوهات "انستجرام" صورة له برفقة النجم أمير كرارة.

علق عبد الباقي على الصورة قائلًا "مع الفنان الجميل أمير كرارة، ولاقت الصورة إعجاب متابعيه".

كان النجم أشرف عبد الباقي قد افتتح أولى أيام عروض فرقته الجديدة في موسمها الثاني، بداية من أول أيام عيد الفطر المبارك بمسرح نجيب الريحاني بوسط القاهرة.

كانت آخر أعمال كرارة فيلم "كازابلانكا" تأليف هشام هلال وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى فيلمز ووليد منصور، بطولة أمير كرارة، عمرو عبدالجليل، غادة عادل، لبلبة، محمود البزاوي، أحمد داش، ومن إخراج بيتر ميمي.

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