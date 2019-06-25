القاهرة - لايف ستايل
نشر الفنان أشرف عبد الباقي عبر حسابه بموقع الصور والفيديوهات "انستجرام" صورة له برفقة النجم أمير كرارة.
علق عبد الباقي على الصورة قائلًا "مع الفنان الجميل أمير كرارة، ولاقت الصورة إعجاب متابعيه".
كان النجم أشرف عبد الباقي قد افتتح أولى أيام عروض فرقته الجديدة في موسمها الثاني، بداية من أول أيام عيد الفطر المبارك بمسرح نجيب الريحاني بوسط القاهرة.
كانت آخر أعمال كرارة فيلم "كازابلانكا" تأليف هشام هلال وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى فيلمز ووليد منصور، بطولة أمير كرارة، عمرو عبدالجليل، غادة عادل، لبلبة، محمود البزاوي، أحمد داش، ومن إخراج بيتر ميمي.
قد يهمك ايضاً: أشرف عبد الباقي يؤكّد أنّه ابتعد عن الدراما الفنان أشرف عبد الباقي يستعد لعرض مسرحية كلها غلط في بورسعيد
كانت هذه تفاصيل خبر أشرف عبد الباقي ينشر صورة له مع أمير كرارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.