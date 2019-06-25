نيللي كريم تشوِّق متابعيها لعملٍ جديد مع هند صبري

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""الخليج 365"" من بيروت: شوّقت الفنانة نيللي كريم متابعيها عبر حسابها الخاص على "إنستغرام" لعملٍ جديد مع الفنانة هند صبري. حيث نشرت صورة تجمعهما، وعلقت عليها كانبة: "صورة رائعة مع هند صبري.. قريبًا"، ما يعني أنها ستُطل معها بعملٍ فني جديد يُرجّح أن يكون الجزء الثاني من فيلم "الفيل الأزرق" المقرر طرحه في موسم عيد الأضحى.

ويضم الجزء الثاني من هذا الفيلم الذي تنتجه شركة "سينرجي" نفس فريق عمل الجزء الأول. وهم إلى جانب المخرج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد، كريم عبد العزيز ونيللي كريم. أما "صبري" فانضمت إلى الجزء الجديد مع الفنان إياد نصار الذي يُطلّ كضيف شرف، ويجسِّد شخصية مهمة في الفيلم.

