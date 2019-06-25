جينيفر لوبيز تحتفل بعيد ميلادها هذا العام في مصر

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رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365
أكدت النجمة والمطربة الأمريكية الشهيرة جينيفر لوبيز، أنها ستحتفل بعيد ميلادها المقبل هذا العام فى القاهرة، وتحديدا فى هذا الصيف، حيث من المقرر أن تحيى حفلا غنائيا كبيرا بالساحل الشمالى خلال الفترة القليلة القادمة.
وقالت النجمة العالمية البالغة من العمر 49 عاما، خلال فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعى: أنا أدعوكم للاحتفال بعيد ميلادى هذا العام فى مصر.. 9 أغسطس.
ولاقت دعوة جينيفر لوبيز ترحيب كبير من قبل الجمهور المصرى، وتحديدا على السوشيال ميديا، بقرار إحياء النجمه العالمية لأولى حفلاتها الغنائية فى مصر، حيث تحظى بشعبية كبيرة فى مصر.
وعلى جانب أخر، تستعد جينيفر لوبيز لإحياء عدد من الحفلات الغنائية فى جولة حول العالم، كما أكدت المطربة الشهيرة أنها ستتزوج من خطيبها اليكس رودريجز فى العالم المقبل.
والجدير بالذكر أن النجمة والمطربة الأمريكية جينيفر لوبيز، تعتبر واحدة من أكثر النجمات حفاظا علي جسدها و جعله دائما ممشوق و خاطف للأنظار.
و بالرغم من أن جينيفر لوبيز، تبلغ من العمر 49 عاما إلا أنها تبحث دائما عن الإطلالة المذهلة و المميزة، والجسم الرشيق.
النجمة العالمية جينيفر لوبيز، ظهرت بمقطع فيديو قصير وتقوم من خلالة بعمل بعض التمرينات الرياضية و ذلك استعدادا لجولتها الغنائية الصيفية و التي تضم عددا من الحفلات.
وبصورة التقطتها جينيفر لوبيز بطريقة الـ selfie mirror اظهرت النجمة الشهيرة عضلاتها القوية التي حصدت إعجاب الكثير من محبيها.
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