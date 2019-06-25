وفاة المخرج المصري محمد النجار بعد صراع مع المرض

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - توفي عصر اليوم الثلاثاء، المخرج المصري محمد النجار، عن عمر ناهز الـ 65 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض.
وأعلن المخرج محمد العدل، خبر وفاة النجار، عبر حسابه على "فيسبوك"، حيث نشر: "إنا لله وإن إليه راجعون، المخرج محمد النجار في ذمة الله".facebook
وكان محمد النجار تعرض لوعكة صحية، دخل على إثرها المستشفى، ومكث به لفترة حتى فارق الحياة متأثرًا بمرضه.
وتخرج النجار في المعهد العالي للسينما قسم إخراج، عام 1978، وحصل على درجة الماجستير في الإخراج سنة 1979، وكان يُدرّس في العديد من المعاهد الفنية المصرية.
وبدأ مشواره الفني بالعمل كمساعد إخراج ومخرج منفذ مع العديد من المخرجين السينمائيين، وفي عام 1988 بدأ إخراج أول أعماله السينمائية، وهو فيلم "زمن حاتم زهران" بطولة نور الشريف، وله العديد من الأفلام المعروفة، مثل: "الصرخة، الهجامة، صعيدي رايح جاي، رحلة حب، عوكل، علي سبايسي، صباحو كدب، وميدو مشاكل".
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