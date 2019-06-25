خديجة الرافعي: هذا ما يميز جمال المرأة وعروس 2019 في المغرب

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت خبيرة التجميل المغربية، خديجة الرافعي، عن مميزات الجمال لدى المرأة المغربية من ناحية المكياج والإكسسوار ورسوم الحنة التي تميز الجمال المغربي.

وأضافت الرافعي لـ"فوشيا" على هامش مشاركتها بمهرجان الجمال والإبداع الدولي بمدينة حمص السورية أنها تحب المشاركات العربية لتبادل الخبرات، لذا قررت أن يكون عرضها الخاص عبارة عن إطلالة سهرة بتصفيف شعر ومكياج مناسب للعديد من السيدات، وكذلك مناسب للعروس التي تحب البساطة في إطلالتها والبهاء في حضورها.

كما تحدثت الرافعي عن اختلاف الموضة، ورغبات السيدات فيما يخص التجميل بين المغرب وبقية البلدان لخصوصية كل بلد فيما يرتبط بخطوط الموضة.