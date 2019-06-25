متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت خبيرة التجميل المغربية، خديجة الرافعي، عن مميزات الجمال لدى المرأة المغربية من ناحية المكياج والإكسسوار ورسوم الحنة التي تميز الجمال المغربي.
وأضافت الرافعي لـ"فوشيا" على هامش مشاركتها بمهرجان الجمال والإبداع الدولي بمدينة حمص السورية أنها تحب المشاركات العربية لتبادل الخبرات، لذا قررت أن يكون عرضها الخاص عبارة عن إطلالة سهرة بتصفيف شعر ومكياج مناسب للعديد من السيدات، وكذلك مناسب للعروس التي تحب البساطة في إطلالتها والبهاء في حضورها.
كما تحدثت الرافعي عن اختلاف الموضة، ورغبات السيدات فيما يخص التجميل بين المغرب وبقية البلدان لخصوصية كل بلد فيما يرتبط بخطوط الموضة.
كانت هذه تفاصيل خبر خديجة الرافعي: هذا ما يميز جمال المرأة وعروس 2019 في المغرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على فوشيا وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.