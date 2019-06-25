سلمى المصري: أحبّ شكلي.. وهذا رأيي بالأعمال الشامية في رمضان!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تركت الممثلة السورية، سلمى المصري، بصمة مميزة على الساحة الفنية من خلال مشاركتها في الكثير من الأعمال التي تعدّ جزءًا لا يتجزأ من البيئة الشامية.

وكشفت سلمى المصري، خلال لقائها مع "فوشيا" عن سرّ جمالها، ورأيها بالأعمال الشامية التي عُرضت في شهر رمضان المنصرم.

وكانت الفنانة السورية كُرّمت مؤخرًا ضمن فعاليات مهرجان "الزمن الجميل"، على مجمل أعمالها الفنية.