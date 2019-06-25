- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
ينتظر المخرج شريف عرفة طرح الجزء الثاني من فيلمه "الكنز"، في دور العرض السينمائي، خلال الأيام القليلة المُقبلة.
وقال عرفة في بيانًا صحفيًا إن الجزء الثاني يسير بنفس الثبات في أداء الشخصيات لأدوراهم مع إضافة بعض الممثلين في كل سيرة من السيّر الثلاثة التي تدور خلالها الأحداث.
وعن النجاح الكبير الذي حققه الفنان محمد سعد في شخصية بشر باشا، قال: "إمكانيات سعد الكبيرة هي التي صنعت شخصية بشر باشا بتفاصيلها، وسعد كان ينتظر الدور الذي يعيد تقديمه بشكل مختلف".
محمد سعد يقدم في الفيلم شخصية بشر باشا رئيس القلم السياسي وأحد رموز النظام في العصر الملكي، شخصية شديدة الجدية، وحصل عنها على جائزة أفضل ممثل من جمعية الفيلم المصري.
واستكمل الكنز في الجزء الثاني (الحب والمصير) صراع الشخصیات من أجل الوصول إلى الكنز أو حمایته".
الكنز من إخراج شريف عرفة، وقام بكتابة السيناريو والحوار عبدالرحيم كمال، ويضم عدد من النجوم في مقدمتهم "محمد سعد، محمد رمضان، هند صبري، أحمد رزق، روبي، أمينة خليل، سوسن بدر، هاني عادل، أحمد مالك، هيثم أحمد زكي، أحمد حاتم، عباس أبو الحسن، سارة عبدالرحمن، عبدالعزيز مخيون، نهى عابدين ومحيي إسماعيل".
كانت هذه تفاصيل خبر شريف عرفة: إمكانيات محمد سعد الكبيرة صنعت تفاصيل "بشر" في "الكنز" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.