عمل مساعد مخرج مع عاطف الطيب ورحل عن 65 عاما.. معلومات عن الراحل محمد النجار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

رحل عن عالمنا اليوم، المخرج الكبير محمد النجار، بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز 65 عاما.

محمد النجار قدم عددا من الأعمال، التي تنوعت بين الكوميدي، التراجيدي، والاجتماعي، ويعتبر من المخرجين المتميزين في جيله.

وهنا نعرض لكم أبرز المعلومات عن المخرج الكبير:

_ ولد بالقاهرة 10 يوليو 1954.

_ تخرج من المعهد العالي للسينما، قسم الإخراج عام 1978، وحصل على درجة الماجيستير عام 1979.

_ بدأ مشواره الفني كمساعد مخرج، ومخرج منفذ في العديد من الأعمال، أبرزها "الحب فوق هضبة الهرم"، "ملف في الآداب"، مع المخرج عاطف الطيب.

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_ عام 1987، قدم أول فيلم من إخراجه وهو "زمن حاتم زهران"، وحقق الفيلم وقتها نجاحا كبيرا.

_ له عدد من الأعمال السينمائية، أغليها يحمل الطابع الكوميدي.

_ من أبرز أفلامه "الصرخة"، "الذل"، "علي سبايسي"، "بحبك وأنا كمان"، "صباحو كدب"، وغيرها.

_ من أبرز أعماله التليفزيونية "لما التعلب فات"، "الظلال"، "شباب رايق جدا"، "علي يا ويكا"، "لقاء على الهواء".

_ في عام 2017، دخل غرفة العناية المركزة بعد تعرضه لأزمة قلبية.

_ رحل عن عالمنا منذ ساعات، عن عمر يناهز 65 عاما.