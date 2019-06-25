""ميدو مشاكل" و"زمن حاتم زهران" و"عوكل".. أبرز أعمال محمد النجار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

رحل عن عالمنا منذ قليل، المخرج الكبير محمد النجار، بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز 65 عاما.

"النجار" ترك عددا من الأعمال الهامة في مشواره الفني، في السينما والتليفزيون، أبرزها:

زمن حاتم زهران

هو أول أفلامه، وحقق وقتها نجاحًا كبيرًا على المستوى الجماهيري، كما أشاد النقاد بالفيلم الذي عُرض عام 1987، وهو من بطولة نور الشريف، صلاح السعدني، بوسي، مشيرة إسماعيل.

الذل

عام 1990، عرض فيلم "الذل"، الذي أشاد به النقاد وقتها، وهو من بطولة يحيى الفخراني، ليلى علوي، أحمد بدير.

الصرخة

ناقش فيلم "الصرخة" قضية شاب أبكم، يتعرض للعديد من المضايقات والأزمات في حياته، حتى يضطر للانتقام ممن ظلموه، والفيلم بطولة نور الشريف، معالي زايد، نهلة سلامة.

صعيدي رايح جاي

حقق الفيلم نجاحًا ملحوظًا، ويعتبر هو البطولة الأولى في مشوار الفنان هاني رمزي، وشاركه البطولة نادين، ماجد الكدواني، يوسف داوود.

لما التعلب فات

Advertisements

عرض مسلسل "لما التعلب فات"، عام 1999، وهو من بطولة محمود مرسي، يحيى الفخراني، ليلى فوزي، عبدالرحمن أبو زهرة، وتأليف أسامة أنور عكاشة.

لقاء على الهواء

عام 2004، عرض مسلسل "لقاء على الهواء"، بطولة يسرا، هشام سليم، سامي العدل، سمية الخشاب، حسن حسني.

عوكل

الفيلم الكوميدي "عوكل" حقق نجاحا جماهيريا، بسبب تقديم شخصية "أطاطا" جدة عوكل، والفيلم بطولة محمد سعد، نور، حسن حسني، طلعت زكريا، انتصار.

ميدو مشاكل

يعتبر الفيلم انطلاقة للفنان أحمد حلمي، في مشوار أعماله الكوميدية، ليضعه على خريطة نجوم الصف الأول، وشاركه البطولة شيرين، رامز جلال، حسن حسني.

صباحو كدب

يدور الفيلم حول "نعناع"، الشاب الكفيف الذي يعمل مدرس للتربية الموسيقية نهارا، بينما يمتلك فرقة موسيقية لإحياء الأفراح الشعبية ليلا، وحينما يبصر يجد أن الواقع أشد قسوة من عجز البصر، والفيلم بطولة أحمد آدم، أميرة العايدي، عبدالله مشرف.

علي سبايسي

لم يحقق الفيلم النجاح المرجو، على الرغم من وجود أسماء لامعة في العمل، أبرزهم حكيم، سمية الخشاب، سعاد نصر، وحيد سيف، عبدالله مشرف.