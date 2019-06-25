مخرج "الأب الروحي" ينعى محمد النجار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد مجدي:

نعى المخرج تامر حمزة عبر صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك"، المخرج محمد النجار الذي رحيل عن عالمنا منذ قليل، بعد صراع مع المرض.

ونشر مخرج "الأب الروحي" صورة للمخرج الراحل وعلق عليها قائلًا:" وداعًا القلب الطيب، وداعًا المخرج محمد النجار".

المخرج محمد النجار تعرض لوعكة صحية دخل على إثرها المستشفى ورحل عن عالمنا منذ قليل عن عمر يناهز الـ 65 عاما

يذكر أن "النجار" تخرج في المعهد العالي للسينما قسم إخراج، عام 1978، وحصل على درجة الماجستير في الإخراج سنة 1979، وكان يُدرس في العديد من المعاهد الفنية المصرية.

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بدأ مشواره الفني بالعمل كمساعد إخراج ومخرج منفذ في حوالي 52 فيلما، مع العديد من المخرجين السينمائيين.

في عام 1988 بدأ إخراج أول أعماله السينمائية، وهو فيلم (زمن حاتم زهران) بطولة نور الشريف.

وله العديد من الأفلام الناجحة ومنها (الصرخة، الهجامة، صعيدي رايح جاي، رحلة حب، عوكل وميدو مشاكل).