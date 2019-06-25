أول صورة لـ"هيفاء وهبي" بعد أزمتها الصحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد مجدي:

تفاعلت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي مع جمهورها عبر موقع "إنستجرام"، بعد فترة من الغياب بسبب تعرضها لوعكة صحية شديدة دخلت بسببها المستشفى.

ونشرت هيفاء وهبي صورة لها من أحدث جلسة تصوير، وعلقت: "كل يوم.. أحب أن استيقظ وأذكر نفسي كم أنا ممتنة للأشياء البسيطة التي أمتلكها".

وكانت آخر صورة نشرتها هيفاء عبر "إنستجرام" يوم 25 مايو الماضي قبل دخولها المستشفى.

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وأعلنت هيفاء وهبي أن سبب غيابها يرجع إلى مرضها، وكتبت في نهاية شهر رمضان عبر حسابها بموقع "تويتر" تغريدة تهنئ جمهورها بعيد الفطر المبارك، وعلقت: "عيد مبارك، وينعاد على الجميع، أعتذر عن غيابي، وعدم مشاركتي بأي عمل فني أو ظهور إعلامي بسبب وعكة صحية أتعرض لها منذ أكثر من شهر، خلوني بصلواتكم، وإن شاء الله أعود لكم قريبا، الحمد لله على كل شيء".

يذكر أن هيفاء وهبي، ظهرت كضيفة شرف في إحدى حلقات المسلسل الكوميدي "الواد سيد الشحات"، الذي عُرض ضمن دراما رمضان المنقضي، وهو من بطولة أحمد فهمي، هنا الزاهد، محمد عبدالرحمن، ومن إخراج أحمد الجندي.