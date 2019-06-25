بتول عرفة توجه رسالة قاسية لهاني شاكر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

وجهت المخرجة بتول عرفة، رسالة قاسية لنقيب المهن الموسيقية الفنان هاني شاكر، بعد أزمة اللبنانية ميريام فارس.

وعلقت "بتول" عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك: "الفنان الكبير ونقيب الموسيقيين الأستاذ هاني شاكر، كل الاحترام لك، بس معلش حضرتك غير مفوض من فناني مصر أنك تاخد قرار باسمهم، ولا مفوض من أي مواطن مصري رافض الإهانة لبلده، علشان تاخد قرار إنك تسامح ميريام فارس".

Advertisements

وتابعت: "دي مش قسوة، ولا مزايدة زي ما هي بتقول في الفيديو اللي نزلته، دي حاجة كدة اسمها نخوة للأسف مش في قاموس ناس كتير".

وقبل نقيب الموسيقيين الاعتذار الذي قدمته ميريام فارس في بيانًا لها، أكدت فيه أنه تم فهم كلامها بطريقة خاطئة وأنها لم تقصد بقولها "أنا تقيلة على مصر"، الإساءة للجمهور المصري.