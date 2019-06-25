حسن يوسف لمصراوي: لهذا السبب لم نعرض"ليلة زفاف المرحوم" في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قال الفنان الكبير حسن يوسف إنه سعيد بعرض مسرحية "ليلة زفاف المرحوم"، في مدينة الدمام بالسعودية، بموسم عيد الفطر.

وأوضح في تصريح خاص لمصراوي، أنه لا نية لعرض المسرحية في مصر، لأن جهة الإنتاج لم تطلب عرضها في مصر، واكتفت بالعرض في السعودية.

وتابع: "كذلك لم تتواصل الشركة المنتجة معنا لعرضها في السعودية مرة أخرى في موسم عيد الأضحى".

Advertisements

وأكد أنه سعيد بالتجربة، خاصة أن الجمهور السعودي أبدى إعجابه بالمسرحية، وردود الأفعال فاقت التوقعات، فالجمهور السعودي يقدر المسرح.

وأشار إلى إن أكثر ما حمسه للقيام ببطولة المسرحية، هو أن العمل إجتماعي كوميدي، كما أن فريق العمل يضم مجموعة من الموهوبين على رأسهم الفنان طلعت زكريا، والفنان سامح حسين.

وأوضح أنه لم يسعَ لترشيح ابنه "عمر" لبطولة العمل، بل قام المنتج أحمد الإبياري بترشيحه.

"ليلة زفاف المرحوم" بطولة حسن يوسف، طلعت زكريا، سامح حسين، إيمي طلعت زكريا، عمر حسن يوسف، شعبان عبدالرحيم.