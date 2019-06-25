خاص| حنان مطاوع: 5 أيام وينتهي فريق "يوم مصري" من التصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد مجدي:

تقضي الفنانة حنان مطاوع، إجازة قصيرة، وذلك بعد نجاح دورها في مسلسل "لمس أكتاف"، الذي عُرض في موسم رمضان الماضي، كما تنتظر عرض فلميها "قابل للكسر"، و"يوم مصري".

وقالت حنان مطاوع في تصريحات خاصة لمصراوي: "انتهيت من تصوير دوري في فيلم "يوم مصري"، ويواصل باقي فريق العمل التصوير.

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وتابعت: "من المقرر أن ينتهي فريق عمل الفيلم من التصوير بشكل كامل، بعد 5 أيام وتتضمن المشاهد الأخيرة من الفيلم".

والفيلم تدور أحداثه في إطار اجتماعي ويتناول العديد من القضايا التي تخص الشريحة المجتمعية للطبقة المتوسطة، كما يسلط الضوء على مولد السيدة زينب، والمشاكل التي يتعرض لها المولد.

"يوم مصري" يشارك في بطولته خالد النبوي وأحمد الفيشاوي ودرة ومحمد عادل وخالد سرحان، من تأليف يحيى فكري واخراج أيمن مكرم

