صورة.. بعد خروجه من المستشفى أول ظهور لـ "عادل كرم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

نشر الفنان عادل كرم صورة جديدة في أول ظهور له بعد خروجه من المستشفى، وخضوعه لعملية جراحية، عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام".

وظهر عادل في الصورة برفقة محافظ بيروت القاضي زياد شبيب، وعلق على الصورة: "أول خروج وأول زيارة بعد العملية لحبيب قلبي والمحافظ عا إرث بيروت سعادة محافظ بيروت القاضي زياد شبيب".

وكان الفنان عادل كرم قد تعرض لمشكلة صحية طارئة، وسقط وهو يمارس التمارين الرياضة في النادي، وتسبب وقوعه في إزاحة عظم الكتف من مكانه، مما استدعى نقله إلى المستشفى وخضع لعملية جراحية دقيقة.