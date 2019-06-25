وفاة المخرج محمد النجار عن عمر يناهز الـ64 عامًا

رحل عن عالمنا، منذ قليل، المخرج محمد النجار، وذلك عن عمر يناهز الـ64 عامًا، وذلك بعد صراع مع المرض.
ويشار إلى أنه نقل "النجار" إلى المستشفى منذ عدة أشهر، بسبب إصابته بضيق فى التنفس.
يذكر أن المخرج محمد النجار تخرج
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