شاهد..انغام بإطلالة أنيقة في احدث جلسة تصوير

خضعت المطربة انغام، لجلسة تصوير جديدة بعدسة "جيموز "، حيث شاركت جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" بمجموعة من الصور التي ظهرت خلالهابإطلالة انيقة مرتدية فستان طويل من اللون الابيض . من الصور التي ظهرت خلالهابإطلالة انيقة مرتدية فستان طويل من اللون الابيض . ويذكر ان اخر اعمال الفنانة انغام كليب "حالة خاصة جدًا "كلمات : أمير طعيمة ، الحان : عزيز الشافعيى ، توزيع : احمد ابراهيم، وكان حقق نجاحًا كبيرًا على السوشيال ميديا ونسبة مشاهدة عالية.

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