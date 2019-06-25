تجاوز كليب أغنية "بابا" للفنان محمد رمضان، حاجز الـ8 ملايين مشاهدة، وذلك عبر موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".
يشار إلى أن الأغنية، كلمات خالد بدران، ألحان وتوزيع رامى المصرى، إخراج أحمد عبدالواحد.
يذكر أن الفنان محمد رمضان كان شارك
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. فيديو كليب "بابا" يتجاوز الـ8 ملايين مشاهدة بعد أسبوع من طرحه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.