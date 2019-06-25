بالفيديو.. فيديو كليب "بابا" يتجاوز الـ8 ملايين مشاهدة بعد أسبوع من طرحه

تجاوز كليب أغنية "بابا" للفنان محمد رمضان، حاجز الـ8 ملايين مشاهدة، وذلك عبر موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".

يشار إلى أن الأغنية، كلمات خالد بدران، ألحان وتوزيع رامى المصرى، إخراج أحمد عبدالواحد.

يذكر أن الفنان محمد رمضان كان شارك

فى السباق الرمضانى الماضى بمسلسل "زلزال"، الذى حقق نسب مشاهدة كبيرة، وشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم، منهم حلا شيحة وماجد المصرى.