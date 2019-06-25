بالصور.. نرمين الفيقي تستمتع بالاجواء الصيفية في الساحل

نشرت النجمة نرمين الفيقي مجموعة من الصور تظهر فيهم بإطلالة صيفية وهي متواجدة في الساحل الشمالي تستمتع بالاجواء وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات " انستجرام " . بموقع تبادل الصور والفيديوهات " انستجرام " . علقت قائلة : " صباح الخير للكل نهاركم Advertisements سعيد انشاء الله ربنا يسعدكو جميعا " . يذكر ان اخر اعمال الفنانة نرمين الفيقي مسلسل " ابو العروسة " بطولة سوسن بدر و سيد رجب من اخراج كمال منصور.

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