بالصور.. "التحفجية" تُقدم محاكاة للثأر من خلال "الواغش" في الساقية

قدمت فرقة "التحفجية" العرض المسرحى "الواغش" عن رواية الكاتب رأفت الدويرى، وإعداد وإخراج محمد منصور وعبدالحميد حسين، وذلك مساء أمس،

الإثنين، على مسرح الحكمة بساقية عبدالمنعم الصاوى.

يشار إلى أن العرض يدور حول فكرة الثأر

والموروثات فى الصعيد، والصراع بين العادات والتقاليد والقانون والوعى الحديث.

يُذكر أن فرقة "التحفجية" شاركت فى مهرجان الساقية المسرحى لعام 2018، وفازت بالمركز الثانى عن عرض "شريط فاضى".

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