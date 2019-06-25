قدمت فرقة "التحفجية" العرض المسرحى "الواغش" عن رواية الكاتب رأفت الدويرى، وإعداد وإخراج محمد منصور وعبدالحميد حسين، وذلك مساء أمس،الإثنين، على مسرح الحكمة بساقية عبدالمنعم الصاوى.
يشار إلى أن العرض يدور حول فكرة الثأر
يُذكر أن فرقة "التحفجية" شاركت فى مهرجان الساقية المسرحى لعام 2018، وفازت بالمركز الثانى عن عرض "شريط فاضى".
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. "التحفجية" تُقدم محاكاة للثأر من خلال "الواغش" في الساقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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