بالصور.. حفل تكريم دينا فؤاد بإحدى المدارس

نشرت الفنانة دينا فؤاد، مجموعة من صور تكريمها من حفل تخرج مدارس طيبة، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". يشار إلى أنه قام بتقديم الحفل الإعلامية بوسي شلبي وسهير شلبي، والإعلامي عمر زهران، وأقيم الحفل بمنطقة السادس من أكتوير في فندق هيلتون دريم. شلبي، والإعلامي عمر زهران، وأقيم الحفل بمنطقة السادس من أكتوير في فندق هيلتون دريم. جاء الحفل بتكريم عدد من النجوم، منهم أحمد السقا، إنجي المقدم، كريم عفيفي، مصطفى خاطر، عمرو السعيد، رحاب الجمل ودينا فؤاد، وغيرهم من نجوم الوسط الفني، الذين شاركوا في أعمال مسلسلات رمضان هذا العام. يذكر أن آخر أعمال النجمة دينا فؤاد مسلسل "قيد عائلي"، إخراج تامر حمزة، تأليف محمد رجاء وميشيل نبيل.

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