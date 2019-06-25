لميس سلطان تطلق أغنيتها "ايه وربي" واصفة الأنثى العاشقة

أطلقت الصوت الواعد الفنانة لميس سلطان أغنية جديدة حملت عنوان "ايه وربي" متعاونه بها من ناحية الكلمات مع الشاعر "برق" ومن الحان وتوزيع موسيقي للمايسترو حاتم منصور، ومن إنتاج وتوزيع "ريڤ ليجر"Rêve Leisure للإنتاج الفني والموسيقي والتي ستقوم بادارة أعمالها وجميع إنتاجاتها الغنائية.

وقامت لميس سلطان بطرح أغنيتها الجديدة "ايه وربي" من خلال قناة "تيونز" في موقع "اليوتيوب" راسمة لنفسها خط فني يليق بصوتها وإحساسها الذي أثنى عليه الكثير من صناّع الأغنية الخليجية والعربية، لتؤكد سعادتها بخطواتها الإحترافية الجديدة التي تقوم بها تحت إدارة أعمالها الجديدة "ريڤ ليجر" حيث قالت: "سعيدة أولاً بإطلاقي أغنية بهذا المستوى الفني العال، والحمد لله كسبت بصوتي ثقة شركة ريڤ ليجر الذين آمنوا بموهبتي ووضعوا لي خطة إنتاجية وإعلامية سنقوم بتنفيذها خلال الفترة المقبلة، لتقديم أعمال تليق بمستوى المستمع من الجمهور الخليجي والعربي" شاكرة كل من ساهم في إعداد وتنفيذ هذا العمل ليخرج أمام الجمهور بهذا الشكل الراقي.

وقد قام بعملية المكس والماستر محمد عصمت، وسجلتها في ستوديوهات دبي بدولة الإمارات وستوديوهات تركيا، وقامت بتصوير فيديو كليب خاص لطرح الأغنية عبر "اليوتيوب" متعاونه في تصويرها مع إبراهيم الحديثي لتتم عملية المونتاج والغرافيك مع محمود الحسن.

هذا وستقوم لميس بإجراء مجموعة من اللقاءات الصحافية والإعلامية خلال الفترة القادمة مع إستعدادها لطرح المزيد من الأعمال الغنائية ومنها ستُعد أغنيات بنظام الحفلات الغنائية التي ستقوم بتسجيلها خلال الأيام المقبلة في دبي.