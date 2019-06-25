ميرنا وليد - بيروت - موجز الفن: هكذا أصبح شكل إبنة نانسي عجرم الثالثة وناهد السباعي بثياب البحر موجز الفن هو نشرة سريعة لأبرز الأخبار اللبنانية والشرق أوسطية هكذا تجنبت سيرين عبد النور ونادين نسيب نجيم خلافا جديدا كاد يقع بينهما بعد انفصالها عن زوجها.. هل دخلت ابنة أصالة في علاقة جديدة؟ بالصورة خاص وبالفيديو- فادي أندراوس :"لذلك تأخرت لأعلن عن العملية" وهذا ما قاله عن راغب علامة ووائل كفوري وملحم زين شاهد إبنة نانسي عجرم ليا بعد أشهر على ولادتها المحكمة ترفض الدعوى التي رفعتها أنغام ضد طليقها ناهد السباعي بثياب البحر- بالصورة المزيد المزيد

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كانت هذه تفاصيل خبر موجز "الفن": هكذا أصبح شكل إبنة نانسي عجرم الثالثة.. وناهد السباعي بثياب البحرأزمة ميريام فارس... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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