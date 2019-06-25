جورج نعمة :فعلاً متلك ما في

ميرنا وليد - بيروت - " ​متلك ما في​ " اسم الاغنية على مسمى نجم الأغنية الذي اتخذ زاوية في عالم الغناء تشبهه إلى حد كبير وتشبه جنونه وموهبته وسلاسته وقربه من الناس وتفاعل الناس معه إلى حد كبير.

​جورج نعمة​ الذي يكمل مشوار النجومية الذي بدأه منذ سنوات، يرسي ويكرّس نجاحه على سلم تصاعدي درجة تلو الأخرى بسبب خياراته الجيدة جداً للكلام واللحن والأداء الممتاز.

مضت أيام قليلة على إطلاقه أغنية "متلك ما في" التي تحتوي على نفحة عابقة بالشجن، وخصوصاً في المقطع الثاني من الكلام. حيث يبدع جورج نعمة في تجسيد روعة الإحساس بصوت سلس للغاية يدخل إلى الأعماق. هذه الاغنية تحصد نجاحاً كبيراً عبر مواقع التواصل والمنصات الالكترونية وحتى عبر الاذاعات والتلفزيونات.

هذه الأغنية التي صورها على طريقة الفيديو كليب مع المخرج سمير سرياني تفوق بذكائه للتسويق لرسالة إنسانية بإمتياز.

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فقد وظف المخرج رؤيته من خلال قصة يدور محورها حول رجل وزوجته مسنين، يدخلان إلى ملهى ليلي للسهر في وقت متأخر. وبعد اعلامهما من صاحبة الملهى بإغلاق أبوابه وأمام إصرار الزوج، وافقت الأخيرة ان يقدم جورج أغنيته مع انسجام كبير بين الزوجين في رسالة واضحة على نثر حب الحياة حتى عند كبار السن وتجديد الحب بينهما. هذه الرسالة المؤثرة للغاية سرعان ما تصلك بإحساس عال جداً فتشعر بحاجة إلى إعادة رأب الصلح مع الحياة، وان حبها لا يمكن ان يتوقف عند عمر معين، والحب بين الرجل والمرأة لا يمكن ان يموت مع السنوات.

وبمجرد أن تصلك هذه الرسالة من خلال العمل المصور، فهو حتماً نجح في الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من المشاهدين والمتابعين.

لذلك سنبارك لجورج نعمة الفنان، الممتلئ اخلاقاً وفناً راقياً، أغنيته الجديدة التي تعتبر مكسباً للسوق الغنائي في لبنان والعالم العربي. يذكر ان الاغنية من كلمات وسيم الأدهمي وألحان فادي بندلي.