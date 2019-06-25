ميرنا وليد - بيروت - أكدت الممثلة السورية ​سوزان نجم الدين​ أنها كانت محظوظة هذا العام، بسبب عودتها الى الدراما المصرية من خلال مسلسل "​إبن أصول​" مع ​حمادة هلال​، والذي قدّمت فيه شخصية والدته، موضحة أن هذا الدور غيّر النمط المعروف عن شكل الأم في الدراما، خصوصاً أن من يرى الثنائي لا يصدق أنهما إبن ووالدته.

وأشارت نجم الدين في تصريح خاص لموقع "الفن"، إلى أنها في هذا العام أيضاً ظهرت كضيفة شرف خلال عملين كبيرين، الأول هو مسلسل "​كلبش 3​" مع ​أمير كرارة​، وهو عمل حقق نجاحاً كبيراً بجزئيه الأول والثاني، إضافة إلى فيلم "​حملة فرعون​" مع ​عمرو سعد​، وهو فيلم كبير وضخم والدليل النجوم العالميين المشاركين فيه.

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كانت هذه تفاصيل خبر سوزان نجم الدين لـ"الفن": لهذا السبب كنت محظوظة هذا العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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