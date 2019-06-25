خاص الفن - تولاي هارون: "قلبي يحترق ألماً"سوزان نجم الدين لـ"الفن": لهذا السبب كنت محظوظة هذا...

ميرنا وليد - بيروت - قالت الممثلة السورية ​تولاي هارون​ لموقع "الفن" ان قلبها مازال يحترق ألماً على رحيل شقيقتها دينا، مشيرة إلى أنها تتذكرها في كل تفصيل من تفاصيل حياتها اليومية.

وأضافت: "صحيح أنني أتابع عملي وأحضر عدد من الفعاليات هنا وهناك، إلا أن دينا لن ولم تمح من ذاكرتي، ومازالت أفكر فيها ليل نهار".

وأكدت أنها تؤمن بالقضاء والقدر لكنها تمر في أوقات لا تصدق فيها أن دينا ماتت بالفعل، وأنها ستعود مهما طال الغياب.

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الجدير ذكره ان هارون شاركت هذا العام في سبعة أعمال هي "عندما تشيخ الذئاب" و"باب الحارة 10" و"عطر الشام 4" و"كرم منجل" و"عن الهوى والجوى" و"حركات بنات" و"عيلة ع الموضة".