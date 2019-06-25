خاص الفن- منير بو عساف يرد على تشابه أغنية استشبهت فيكي بـ ما صدقت عيوني

ميرنا وليد - بيروت - رد الشاعر ​منير بو عساف​ عبر موقع الخليج 365، على موضوع تشابه أغنيتي ​وائل كفوري​ ما صدقت عيوني التي كتب كلماتها سمير نخلة، وأغنيته الجديدة استشبهت فيكي، حيث أكد في حديث خاص لموقع "الفن"، أن موضوع الأغنيتين مختلف تماماً، فالأولى تتحدث عن الخيانة، أما الثانية فتحكي عن شبه حبيبته بإمرأة أخرى، وقال بو عساف :"أنا لم أستنسخ الأغنية، ولدي تاريخ في الشعر الغنائي عمره 25 عاماً، فعندما كنت أطرح أغنيات من كلماتي كنت أجد العديد من الشعراء كتبوا الموضوع نفسه ولكني لم أعلق على الأمر، كما أن فنانين كبار تغزلوا بشعر المرأة في كلمات أغنيات كتبوها لكبار الفنانين ، مثل الشعر الغجري المجدول في أغنية قارئة الفنجان لعبد الحليم حافظ، ويا حلوة شعرك داريه لملحم بركات".

أما عن رده على موضوع النمطية في اغنيات وائل كفوري فقال بو عساف :"حين كان جورج وسوف يطرح اغنيات عن غدر الناس هل اتهمناه بأنه دخل بنمطية؟ أو كاظم الساهر عندما غنى بالفصحى عدداً كبيراً من أغنياته؟". وأضاف منير بو عساف :"وائل كفوري غنى ببداياته ما وعدتك بنجوم الليل وغيرها من الأغنيات، وممكن أي شاعر أن تكون لديه فكرة مطروحة ويعالجها بأسلوبه، أغنية استشبهت فيكي رومانسية بسيطة بصورها الشعرية ولحنها، والجمهور أحبه بهذا اللون خصوصاً الجيل الجديد".

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