لهذا السبب هل تخسر شركة روتانا إليسا؟

فجأة، ودون سابق انذار، وقّعت شركة “روتانا” شراكة مع “ديزر”، وبطبيعة الحال، انتقلت أعمال النجوم المتعاقدون مع روتانا الى هذا التطبيق الجديد، كما أزيلت كافة أعمالهم عن تطبيق “أنغامي” دون الأخذ بعين الاعتبار أن لهؤلاء النجوم عدد كبير من المتابعين والمستمعين عبر “أنغامي”.

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وخلال مؤتمر صحفي عقدته الفنانة اللبنانية إليسا، على هامش مهرجان موازين 2019، سُئلت عن علاقتها مع روتانا وما اذا كانت تنوي الاستمرار في هذه الشركة بعد دخول “ديزر” على الخط.

إليسا، وهي الابنة المدلّلة لدى “روتانا”، اجابت بكل شفافية وصراحة، فأشارت الى أنه وبالرغم من أن كل شركة لديها استراتيجية عملية خاصة بها، وتعرف ما الجيّد لمصلحة الشركة ككل والمنضووين تحت اسمها، الا أن بعد شراكة روتانا – ديزر، شعرت اليسا أنها تخسر حقوق وملكية أغنياتها، إذ بات يحقّ للشركة إزالة أغنيات نجوم روتانا عن موقع يوتيوب وتطبيق أنغامي، وهذا الأمر أزعجها كثيرا وتحدّثت عنه مع المدير التنفيذي لشركة روتانا الاستاذ سالم الهندي.

في المقابل، أكدت إليسا أنها تفضّل العمل مع روتانا خصوصاً بعد هذه المسيرة الطويلة وانتاجها لعدد كبير من الالبومات والاعمال، كما أن فريق عمل الشركة مميّز بالنسبة لها، واليوم هي لا تزال ضمن هذه الشركة لأن لا زال هناك البوماً واحداً بالاتفاقية الموقع بينهما ويعملان حالياً عليه وهي تعطي الأولوية لروتانا لكن من المبكر الحديث عن إمكانية انفصالها عنها.