جوردن وودز.. استغلّت فضيحتها وأطلقت مجموعة أزياء!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - استغلّت عارضة الأزياء العالمية والصّديقة السابقة لكايلي جينر "جوردن وودز"، فضيحتها مع تريستان تومبسون، حبيب كلوي كارداشيان السّابق الذي خانتها معه في منزله.

ففي أوج الضّجة الإعلامية التي أحدثتها حلقة الأمس من المُسلسل الواقعي Keeping Up With The Kardashians، أطلقت جوردن مجموعة أزياءٍ خاصّة بها بالتّعاون مع علامة Boohoo.

تنوّعت الإطلالات التي ارتدتها وودز في جلسة التّصوير الترويجية لمجموعة أزياء boohoo x Jordyn Woods، وخيّم طابع "الفينتاج" على الملابس وأجواء الجلسة، وعرضت صاحبة المجموعة فساتين جريئة بألوان الفوشيا والأبيض والأحمر الصّارخ، ومن ثمّ عرضت سلسلة من بدلات البنطلون والتنانير، بينما كانت تضع على عينيها نظاراتٍ شمسية حملت الحروف الأولى من اسمها JW.

وعن موعد إطلاق المجموعة في الأسواق، فسيكون يوم غدٍ الموافق الـ 26 من شهر يونيو الجاري، أي قبلَ أيّامٍ قليلة من عرض الحلقة الأخيرة من هذا الموسم لمُسلسل تلفزيون الواقع KUWTK.

وفي تعليقها على إطلاق مجموعتها الجديدة، قالت جوردن: "إنني مُتحمّسة للغاية لإعطائي هذه الفُرصة للمُشاركة في تصميم مجموعتي الثانية مع boohoo. ولطالما كُنت مُعجبة كثيرًا بهذه العلامة، وأشعر بأنني محظوظة لأكون جُزءًا من عائلة boohoo".

واستطردت: "في مجموعتي الجديدة، أردتُ أن أطرح قطعًا بأحجامٍ شاملة بتصاميمٍ تعكس ستايلي الخاص، وأتمنّى أن تعمل مجموعتي على تمكين النّساء وتشجيعهن على الحلم بشكلٍ أكبر".