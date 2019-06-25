كريم عفيفي يكشف سر نقله للمستشفى خلال تصوير "ولد الغلابة"

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشف الفنان المصري كريم عفيفي، كواليس تحوله من كوميديان إلى فنان شامل يقدم أدوارًا متنوعة، مشيرًا إلى أنه لم يترك الكوميديا، بل يفضل أداء الشخصية الحقيقية التي ليس لها انتماء للون معين، سواء أكان دراميًا أو تراجيديًا أو "أكشن" أو كوميديًا.

وقال عفيفي في لقاء خاص مع "فوشيا": "أحب تجسيد الشخصية (لحم ودم) التي تضحك عندما يستدعي الموقف الضحك، وتبكي عندما يستحق الأمر البكاء".

وتحدث كريم عن سبب الإغماء الذي تعرض له خلال تصوير مسلسل "ولد الغلابة"، ونقله للمستشفى، موضحًا أنه أصيب بضربة شمس بسبب طول مدة التصوير في درجة حرارة مرتفعة.

يذكر أن كريم عفيفي شارك خلال دراما شهر رمضان الماضي، بمسلسلين، هما "ولد الغلابة" مع أحمد السقا، و"فكرة بمليون جنيه" مع الفنان علي ربيع.